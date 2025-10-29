Пекин препятствует поставкам китайских электронных компонентов в страны Балтии и Польшу, чтобы они не попадали в Украину, сообщает NTV.

По словам Юрия Ломиковского, соучредителя сети оборонных компаний Iron, ограничения направлены на подрыв украинского производства дронов, которые активно используются против российских войск.

Отмечается, что украинская армия использует дроны не только для ударов по важным командным и логистическим объектам россиян, но и по критической энергетической инфраструктуре.