После резкого роста цен на золото эксперты ожидают подорожания платины и палладия. Эти металлы всё чаще рассматриваются не просто как «защитные активы», а как самостоятельные инструменты для получения прибыли.

CEO компании Moneymatika Максим Мольдерф в комментарии для РБК отметил следующее: «Платина демонстрирует стремительный рост на фоне дефицита, а палладий удерживает внимание инвесторов благодаря промышленному спросу и ограниченному предложению».

С начала года стоимость платины увеличилась более чем на 50%, достигнув десятилетнего максимума. Главная причина — сохраняющийся третий год подряд структурный дефицит, вызванный снижением добычи в Южной Африке и ростом мирового потребления. Аналитики не исключают, что уже в ближайшие два года платина может вновь стоить дороже золота — как это было исторически.

Палладий, несмотря на частичную потерю рынка в пользу платины, сохраняет высокий спрос. В 2025 году металл балансирует на грани дефицита, а его цена с начала года выросла примерно на 30%. Основными драйверами роста остаются глобальный переход к «зелёной» энергетике и ужесточение экологических норм, которые повышают потребность в автомобильных катализаторах для снижения выбросов.