Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил создать в Каракалпакстане особую зону для проектов в сфере искусственного интеллекта и дата-центров, сообщил заместитель главы Департамента по финансовым технологиям, ИИ и цифровизации Администрации президента Хикматилла Убайдуллаев.

Регион будет превращён в пространство для крупных цифровых инвестиций, где ИИ, облачные технологии и высокопроизводительные вычисления смогут развиваться без бюрократических барьеров.

Иностранные компании, готовые вложить $100 млн и больше, получат полное освобождение от всех налогов и пошлин до 2040 года — включая НДС, таможенные сборы, налог на прибыль, имущество и землю. Дивиденды иностранных инвесторов будут облагаться по ставке 0%.

«Электроэнергия для проектных объектов будет стоить $0,05 за кВт/ч — один из самых низких тарифов в регионе. Государство берёт на себя строительство всей внешней инфраструктуры: подвод электричества, дорог, воды, газа и оптических линий связи, если инвестор вкладывает не менее 25% собственных средств. Проекты реализуются по принципу fast-track — проектирование, закупка и строительство ведутся параллельно», — отметил Убайдуллаев.