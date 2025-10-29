Трёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике среди юниоров и чемпионка России Лала Крамаренко рассказала РИА Новости, что всё ещё ожидает получения нейтрального статуса от Международной федерации гимнастики (FIG) после подачи повторной заявки.

В июле 2024 года спортсменка перенесла операцию на колене. Ранее ей отказали в нейтральном статусе, однако после смягчения критериев допуска россиян FIG Крамаренко вновь направила документы на рассмотрение.

«Сейчас всё хорошо — восстанавливаюсь, жду нейтральный статус. Надеюсь, удастся получить его. Без понятия, на какой стадии этот процесс сейчас. Сказали, что подали — значит, рассмотрение идёт. Физическая форма удовлетворительная, но программы пока не составляли. Не могу сказать, что всё движется быстро. Дай бог, смогу получить нейтральный статус — тогда начнём готовить программы и уже можно будет говорить о возвращении на соревнования», — рассказала Крамаренко.