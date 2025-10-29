Китайский истребитель шестого поколения, известный под неофициальным обозначением J-36, прошёл модернизацию. Фотографии видоизменённого прототипа опубликовал Telegram-канал «Военный обозреватель».

Прототип, который проходит летные испытания, заметно отличается от предыдущих версий. Инженеры изменили расположение колес на задних опорах шасси, а также форму воздухозаборников. Кроме того, видны сопла двигателей новой конструкции.

Самолет, разработкой которого занимается Chengdu Aircraft Industry Group, построен по аэродинамической схеме «летающее крыло». На фюзеляже прототипа ранее был отмечен номер «3601», что позволило предположить, что официальный индекс самолета будет J-36.