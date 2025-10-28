В сети обнаружена масштабная утечка данных, включающая более 183 миллионов паролей от электронных почт, среди которых десятки миллионов принадлежат пользователям Gmail. Об этом сообщает New York Post (NYP) со ссылкой на экспертов по кибербезопасности.

Общий объём похищенной информации составил 3,5 терабайта. Данные были собраны вредоносными программами, которые в течение года тайно извлекали учётные данные с заражённых устройств пользователей.

По оценкам специалистов, часть этих данных ранее уже фигурировала в других утечках, однако миллионы паролей от Gmail оказались актуальными и действующими. Инцидент также затронул пользователей Outlook, Yahoo и множества других онлайн-сервисов.

Эксперты подчёркивают, что произошедшее не связано с взломом серверов Google, а стало результатом заражения пользовательских компьютеров вредоносным ПО.

Похищенные пароли могут использоваться злоумышленниками для доступа к другим сервисам, если совпадают логины и пароли.

Пользователям рекомендуют:

немедленно сменить пароли от всех аккаунтов; активировать двухфакторную аутентификацию; использовать менеджеры паролей; проверить, не попали ли их данные в утечку, с помощью специализированных онлайн-сервисов.