Министр обороны России Андрей Белоусов провел встречу с главой Министерства обороны переходного правительства Сирии Махрафом Абу Касрой.

Как сообщили в российском военном ведомстве, стороны обсудили практическую реализацию перспективных направлений двустороннего сотрудничества и отметили конструктивный характер взаимодействия. «Контакты между нашими оборонными ведомствами являются содержательными и результативными», — подчеркнул Белоусов, приветствуя сирийского коллегу.

Махраф Абу Касра, в свою очередь, заявил, что взаимодействие России и Сирии имеет важное значение и отражает поступательное развитие отношений между странами.

Белоусов отметил, что встреча лидеров России и Сирии придала дополнительный импульс сотрудничеству по линии министерств обороны и создала основу для дальнейших совместных проектов.