Новейший нефтеперерабатывающий завод в Китае увеличивает закупки российской нефти, сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, китайская компания Shandong Yulong Petrochemical начала активно наращивать импорт сырья из России после того, как попала под санкции Великобритании.

НПЗ Yulong, мощностью 400 тысяч баррелей в сутки, является крупнейшим новым перерабатывающим предприятием Китая. В настоящее время завод работает примерно на 90% мощности и в ноябре планирует принять 15 партий российской нефти, сообщили источники Reuters.

Средний объем переработки на предприятии ранее составлял около 200 тысяч баррелей в сутки. Завод получает преимущественно смесь ESPO, но также закупает партии Urals и Sokol.