В Китае разработали прозрачного робота в форме медузы, который сможет проводить морские исследования и экологический мониторинг. Об этом сообщает Global Times со ссылкой на Северо-западный политехнический университет в Сиане.

Диаметр устройства составляет 120 миллиметров, а вес — всего 56 граммов. Благодаря компактным размерам и прозрачному корпусу робот практически незаметен под водой.

Конструкция оснащена искусственными гидравлическими мышцами, имитирующими движения настоящей медузы, что позволяет роботу плавно перемещаться в воде, не пугая морских организмов.

Кроме того, робот снабжен встроенной камерой и программным обеспечением на основе искусственного интеллекта, что позволяет ему фиксировать изменения в подводной среде, наблюдать за морской флорой и фауной, а также собирать данные для научных исследований.

По информации Global Times, разработка предназначена не только для изучения морской жизни, но и для экологического мониторинга, что делает её ценным инструментом в оценке состояния океанических экосистем.камера подводная