Заместитель министра иностранных дел Турецкой Республики Айше Беррис Экинджи, прибывшая с визитом в Азербайджан, провела встречи с помощником президента Азербайджана — начальником отдела внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым и специальным представителем президента по особым поручениям Халафом Халафовым.

Об этом сообщило Министерство иностранных дел Турции в социальной сети X.

В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего взаимодействия, регионального сотрудничества и развития политических, экономических и гуманитарных связей между двумя странами.