Заместитель министра иностранных дел Турецкой Республики Айше Беррис Экинджи, прибывшая с визитом в Азербайджан, провела встречи с помощником президента Азербайджана — начальником отдела внешней политики Администрации президента Хикметом Гаджиевым и специальным представителем президента по особым поручениям Халафом Халафовым.
Об этом сообщило Министерство иностранных дел Турции в социальной сети X.
В ходе переговоров состоялся обмен мнениями по вопросам двустороннего взаимодействия, регионального сотрудничества и развития политических, экономических и гуманитарных связей между двумя странами.
Bakan Yardımcımız Büyükelçi Berris Ekinci, Türkiye-Azerbaycan Siyasi İstişareleri vesilesiyle bulunduğu Bakü’de, Azerbaycan Cumhurbaşkanının Dışişlerinden Sorumlu Yardımcısı Hikmet Hacıyev ve Azerbaycan Cumhurbaşkanının Özel Görevler Temsilcisi Halef Halefov’la biraraya geldi.… pic.twitter.com/XGIyegAr6W
