Одним из приоритетов социально-экономических реформ в Азербайджане является формирование динамичного, инклюзивного и справедливого общества.

Об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Анар Алиев на заседании рабочей подгруппы по инклюзивному социальному развитию, созданной для разработки «Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2027–2030 годы», учрежденной Указом президента Ильхама Алиева.

Алиев отметил прогресс в укреплении системы социальной защиты, значительный рост зарплат, пенсий и социальных выплат, а также расширение программ поддержки уязвимых групп населения, мер активной занятости, развития инклюзивного общества, систем социальных услуг и реабилитации.

Продолжение реформ в этом направлении является одной из основных целей новой Стратегии. На заседании представлены проект Стратегии, план действий и обсуждены предложения по их совершенствованию.