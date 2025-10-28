Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что страна сохраняет за собой право закрыть транзит в Калининград, если это потребуется для обеспечения национальной безопасности. Об этом сообщает LRT.

«Мы сохраняем за собой возможность закрыть транзит, если это необходимо для обеспечения нашей безопасности. Конечно, это будет сделано в координации с институтами ЕС и государствами-членами», — подчеркнул Будрис.

Дипломат отметил, что решение о закрытии транзита станет возможным при подтверждении причастности России к инциденту с воздушными шарами, перевозившими контрабанду.