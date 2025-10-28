Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Сената Парламента Румынии Мирчей Абрудеаном, прибывшим в Азербайджан для участия в Международной парламентской конференции, сообщает отдел прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

На встрече было подчеркнуто, что отношения стратегического партнерства между Азербайджаном и Румынией успешно развиваются. Особое внимание уделялось значению визитов и встреч на высоком уровне для укрепления двусторонних связей. Подписанные документы формируют прочную правовую основу для сотрудничества.

Обсуждалось энергетическое сотрудничество, в частности экспорт азербайджанского газа в Румынию, который способствует энергетической безопасности страны. Также была отмечена важность расширения взаимодействия в сферах образования, науки, культуры и межрегионального сотрудничества.

Стороны обменялись мнениями о развитии межпарламентских связей, сотрудничестве в рамках международных парламентских организаций и других вопросах, представляющих взаимный интерес.