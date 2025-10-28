Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем Сената Пакистана Сайедом Юсуфом Резой Гилани, прибывшим в Азербайджан для участия в международной парламентской конференции «Конституция как основа независимости и суверенитета государств в современном мире», посвященной 30-летию принятия Конституции Азербайджана.

На встрече стороны подчеркнули значение конференции и роль конституции в укреплении правовых основ государства, развитии общества, обеспечении стабильности и защите прав граждан.

Также было отмечено, что благодаря Победе Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и суверенитет, а объявление 2025 года «Годом Конституции и Суверенитета» по распоряжению президента Ильхама Алиева имеет важное политическое и символическое значение.

Стороны выразили удовлетворение дружескими и братскими отношениями между странами, отметили особую роль лидеров в их укреплении и положительно оценили сотрудничество парламентов на двустороннем и международном уровнях.

Было также отмечено, что 3-я трехсторонняя встреча председателей парламентов Азербайджана, Пакистана и Турции, прошедшая в Исламабаде, внесла важный вклад в развитие межгосударственных связей.