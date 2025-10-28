Раскрываются все новые подробности «дела Рамиза Мехтиева». Накануне было опубликовано письмо, которое этот «академик НАНА», как он сам подписался, направил своим московским покровителям. В этом произведении эпистолярного жанра Рамиз Энверович не только весьма подробно излагает свою идею Госсовета. Он, вполне в русле политической моды постсоветского пространства, предлагает ещё и перейти на парламентскую форму правления. А в заключение обещает, что «подобная схема даст возможность проводить демократические выборы, которые в значительной мере улучшат международный облик страны и откроют широкий спектр деятельности для различного рода политических сил, что в свою очередь укрепит основы гражданского общества».

Сказать, что опубликованное письмо оставляет много вопросов – ничего не сказать. Кого господин Мехтиев собирался включить в состав Госсовета? Как стало известно ещё в начале, в Москву Рамиз Энверович отправил не только свою политическую, так сказать, программу, но и предполагаемый список членов будущего Госсовета. Но самое интригующее: каким образом бывший аппаратчик рассчитывал продвинуть демократические реформы и гражданское общество? И вообще, каким образом Мехтиев рассчитывал улучшить имидж Азербайджана за рубежом?

А вот тут стоило бы вспомнить ещё одну громкую утечку. Рамиз Мехтиев, согласно просочившимся сведениям, весьма активно контактировал через своих подручных по крайней мере с «матерной политэмиграцией». И не просто контактировал — по всей видимости, господин Мехтиев спонсировал эту публику и подбрасывал ей соответствующий контент. Тоже, разумеется, через своих, пардон, «шестерок». Нетрудно догадаться, что именно с помощью такой вот «матерной оппозиции» этот бывший аппаратчик, а ныне академик и рассчитывал «улучшать имидж Азербайджана». Более того, не исключено, что одними только «блоггерами-матерщинниками» интерес Мехтиева не ограничивался.

Взаимоотношения так называемой «азербайджанской политэмиграции» с Москвой – тема, в которой стоило бы разобраться. Особенно, если вспомнить, как некоторые «борцы за демократию», живущие на иностранные гранты и пособия для беженцев, устраивали балаганные шоу под лозунгом «Не покупайте газ у Азербайджана – там нарушают права человека!». Более того, в какой степени эта компания, особенно в тот момент, когда Азербайджану ещё предстояло определить маршрут экспорта газа с месторождения «Шахдениз», спонсировалась российским Газпромом – тоже вопрос, который стоило бы озвучить.

И уж тем более нельзя забывать ещё об одной стороне вопроса. Вряд ли такой опытный аппаратчик, как Мехтиев, не понимал, что для такой «ломки» всей системы государственного управления потребуется менять конституцию, а значит, проводить референдум. Он был уверен, что его идею поддержит большинство избирателей? Или рассчитывал сначала захватить власть силовым путём, а уже потом «нарисовать» нужные результаты голосования? Честно говоря, идея Мехтиева с «Госсоветом» заставляет вспомнить латиноамериканские диктатуры. Само слово «хунта» переводится на русский язык как раз как «совет». На таком фоне поддержка и «матерной политэмиграции», и остальной податливой части оппозиции, которая бы тут же объявила мехтиевский переворот «торжеством демократии», была бы очень даже кстати.

Как бы Москву имидж Азербайджана за рубежом вряд ли должен был бы волновать в первую очередь. Но, судя по всему, хозяевам Мехтиева брать на себя ответственность за очередной переворот и отстранение от власти законного правительства тоже не очень хотелось. Так что «блогеры-матерщинники» и здесь выстраивались в схему. Что, в общем-то, прекрасно иллюстрирует «принципиальность» этой самой политэмиграции и её «верность идеалам демократии».

Но, судя по всему, в какой-то момент и в Москве пришли к выводу, что господин Мехтиев предлагает слишком уж авантюрную схему. И вообще, он не очень подходит на роль вожака государственного переворота. И в результате его просто сдали. Но это не значит, что из «дела Мехтиева» можно не делать выводов.