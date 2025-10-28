Предотвращена контрабанда крупной партии наркотиков из Ирана в Азербайджан.

Как сообщает Государственная пограничная служба, в зоне пограничного отряда «Гёйтепе» Командования пограничных войск Государственной пограничной службы проводятся погранично-поисковые и оперативные мероприятия.

В результате проведенных мероприятий 24 октября обнаружены и изъяты наркотические средства общим весом 15 килограммов 705 граммов (из них 12 кг 460 граммов марихуаны, 3 кг 245 граммов опия), а 26 октября — общим весом 49 килограммов 60 граммов (из них 46 кг 45 граммов марихуаны, 3 кг 15 граммов героина) и 550 таблеток метадона М-40, содержащих наркотические вещества.

По данным фактам продолжаются оперативно-следственные мероприятия.