Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов принять участие в трёхсторонней встрече по завершению войны, если она принесёт положительный результат для Украины.

Во время брифинга, о котором пишет lb.ua, Зеленский подчеркнул, что для него важен не формат и место переговоров, а их итог:

«Когда мы в Париже говорили с господином Уиткоффом, я сказал: вопрос не в Венгрии, а в её лидере — он всё блокирует Украине. Если будут результаты, Бог с ним — пусть переговоры проходят где угодно», — отметил он.

Он добавил, что Киев готов к встрече, если она поможет остановить войну:

«Если трёхсторонняя встреча касается прекращения войны — мы готовы, где угодно. Только не в России и не в Беларуси».