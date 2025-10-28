Депутаты Государственной думы приняли в третьем, окончательном чтении законопроект, который позволяет проводить призыв на срочную военную службу в течение всего календарного года.

Согласно документу, медицинское освидетельствование, профессиональный психологический отбор и заседания призывной комиссии теперь будут проводиться непрерывно. При этом фактическая отправка призывников на службу сохранится дважды в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Нововведения направлены на упрощение организации призыва и повышение гибкости военного комплектования.