Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил, что западные страны оказывают давление на РФ с целью ослабления ее суверенитета и потенциального раздела на ряд независимых образований. Об этом он написал в статье для газеты «Аргументы и факты».

По словам Шойгу, для достижения этой цели Запад разворачивает масштабную антироссийскую пропаганду, атакует историю, культуру и духовные ценности страны, а также пытается «разобщить народы России и стран СНГ». Он отметил, что недружественные России правительства ошибочно воспринимают многонациональность страны как слабое место и пытаются использовать это для разобщения общества.