Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что страна стремится вступить в Европейский союз.

По его словам, в структуре МИД Армении создан новый департамент, который будет заниматься вопросами европейской интеграции.

Мирзоян подчеркнул, что стремление Еревана к углублению отношений с ЕС не противоречит курсу на многовекторную и сбалансированную внешнюю политику.

«Эти шаги предпринимаются не вразрез с нашим заявленным подходом к взвешенной внешней политике», — отметил глава армянской дипломатии.