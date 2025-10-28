25-26 октября в Ханое, столице Вьетнама, состоялась торжественная церемония подписания Конвенции Организации Объединенных Наций (ООН) против киберпреступности.

В мероприятии приняли участие Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, президент Вьетнама Лыонг Кыонг, главы делегаций отдельных государств, представители международных организаций и эксперты.

Согласно соответствующему распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева, Конвенцию от имени нашей страны подписал начальник Службы государственной безопасности генерал-полковник Али Нагиев.

В международном документе в качестве основных целей обозначены обеспечение правового сотрудничества государств в борьбе с киберпреступностью, предотвращение неправомерного использования информационно-коммуникационных технологий, а также международное регулирование механизмов сбора и представления электронных доказательств.

Конвенцию подписали в общей сложности 72 страны.