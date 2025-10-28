В Гёйгёльском районном отделе полиции возбуждено уголовное дело по факту кражи 62 голов мелкого рогатого скота с фермы. Об этом информирует «Репорт»

Как сообщил главный инспектор Гянджинской региональной группы пресс-службы МВД Эшгин Гасымов, в настоящее время ведутся необходимые оперативно-следственные мероприятия для установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к преступлению.

Инцидент произошел на ферме в поселке Гаджимелик. Неизвестные проникли на территорию хозяйства и похитили 62 головы овец и коз.