Шведская компания Saab рассматривает возможность организации производства истребителей JAS 39 Gripen в Украине. Об этом заявил исполнительный директор концерна Микаэль Йоханссон в интервью газете Financial Times.

По словам Йоханссона, Saab планирует продать Киеву от 100 до 150 самолетов Gripen E и создать на украинской территории мощности для окончательной сборки, испытаний и, возможно, выпуска отдельных деталей.

«Это не так просто сделать в условиях войны, но было бы здорово», — отметил глава концерна.

Он добавил, что ключевым вопросом остаётся финансирование сделки. По данным FT, обсуждается возможность использования замороженных в Европе российских активов, однако против этого выступает Бельгия. Окончательное решение будет зависеть от договорённостей между Швецией и другими странами Евросоюза.