28 октября 2020 года ВС Азербайджана в результате контртеррористической операции освободили ряд населенных пунктов в Зангиланском, Физулинском, Джебраильском и Губадлинском районах.

Об этом в тот же день заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

«Победоносная азербайджанская армия освободила от оккупации села Биринджи Агалы, Икинджи Агалы, Учюнджю Агалы, Зернали Зангиланского района, село Мандылы Физулинского района, села Газанземи, Ханагабулаг, Чюллю, Гушчулар Гараагадж Джабраильского района и села Гияслы, Эдильдже, Гылыджан Губадлинского района», – сообщил президент Алиев.