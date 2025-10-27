Российская нефтяная компания «Лукойл» объявила о намерении продать свои зарубежные активы в связи с введением санкций рядом государств.

Как говорится в официальном сообщении компании, «ПАО «Лукойл» сообщает, что в связи с введением ограничительных мер в отношении компании и ее дочерних предприятий объявляется о намерении продать международные активы. Рассмотрение заявок от потенциальных покупателей уже началось».

Продажа активов проводится в соответствии с лицензией OFAC на сворачивание деятельности. При необходимости компания планирует обратиться за продлением срока действия лицензии, чтобы обеспечить бесперебойную работу своих международных структур и плавный процесс выхода с зарубежных рынков.