Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с конфетами, на обертках которых были размещены цитаты Владимира Путина и которые российская делегация вручила представителям США.

По словам Пескова, идея подарить такие сувениры принадлежала спецпредставителю президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству и главе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллу Дмитриеву.

«Это была его инициатива», — отметил Песков.

На одной из оберток, по данным СМИ, была размещена фраза «Своих не бросаем», ставшая одной из самых известных цитат Владимира Путина.