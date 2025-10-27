Великобритания поставит Турции 20 истребителей Eurofighter Typhoon в рамках сделки на сумму 8 млрд фунтов стерлингов (более $10 млрд).

Меморандум о сотрудничестве по истребителям был подписан во время встречи премьер-министра Великобритании Кира Стармера с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. Об этом сообщает канцелярия премьера Великобритании.

В сообщении офиса премьер-министра отмечается, что после подписания сделки тысячи квалифицированных рабочих мест в Великобритании будут обеспечены на многие годы вперед. Это крупнейшая экспортная сделка по боевым самолетам за поколение.