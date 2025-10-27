Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что Ереван готов немедленно начать консультации с азербайджанской стороной относительно места и времени подписания мирного договора.

Он выразил надежду, что в ближайшем будущем процесс будет развиваться таким образом, чтобы стороны могли предпринять шаги в направлении институционализации, подписания и ратификации мира.

«Есть множество компонентов и вопросов, начиная от демаркации границы и заканчивая гуманитарными вопросами», — подчеркнул Мирзоян.