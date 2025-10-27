В Азербайджане завершился судебный процесс по делу обвиняемого в подготовке теракта Абдуллы Алиева, возбужденного Службой государственной безопасности (СГБ).

Заседание прошло в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Айгюн Гурбановой.

Адвокат подсудимого ходатайствовал об оправдании Алиева, однако просьба не была удовлетворена. В последнем слове Алиев заявил, что раскаивается в содеянном.

Суд признал Абдуллу Алиева виновным и приговорил к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.