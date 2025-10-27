Глава МИД Армении Арарат Мирзоян назвал преждевременными разговоры о передаче железной дороги по «маршруту Трампа» в концессию компании «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД). Об этом он заявил, отвечая на вопрос депутата Гегама Назаряна в ходе парламентских слушаний.

Министр отметил, что в концессионное управление компании действительно переданы все существующие железнодорожные инфраструктуры Армении. Однако обсуждаемый участок пока не построен, поэтому говорить о его передаче преждевременно.

«Дороги, о которой идет речь, в природе пока не существует. Исходя из этого, непонятно, как можно передать то, чего нет», — подчеркнул Мирзоян.

Он добавил, что Ереван уже довел свою позицию до российских партнеров и готов рассмотреть различные модели сотрудничества в этой сфере.