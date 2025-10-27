Украина высоко ценит поддержку Азербайджана в рамках программы реабилитации украинских детей, заявил журналистам посол Украины в Азербайджане Юрий Гусев.

По его словам, реализуемая инициатива имеет большое значение как для Киева, так и для самих детей.

«Мы глубоко признательны президенту Азербайджана, правительству и всему азербайджанскому народу за поддержку реализации этой программы и за помощь Украине в это тяжелое военное время. Эти дети проведут в Азербайджане мирные дни и навсегда сохранят в памяти заботу и доброту азербайджанского народа», — подчеркнул Гусев.