Армения проявляет интерес к импорту товаров из Азербайджана, заявил министр экономики страны Геворк Папоян, комментируя перспективы развития торговых отношений между государствами.

По его словам, вместе с соавтором он подготовил статью о перспективах торговли Армении и Азербайджана, которая скоро будет опубликована в научном журнале.

«Мы особо отметили, что значительная часть экспортируемых Азербайджаном товаров соответствует потребностям импорта Армении, а армянский экспорт — потребностям Азербайджана. То есть, мы не соперники, а страны, которые могут продавать друг другу различные товары», — сказал министр.

Он добавил, что взаимная торговля может стать основой экономического сотрудничества между Арменией и Азербайджаном, и при наличии соответствующих политических условий это принесёт выгоду обеим экономикам.

Он также сообщил, что объем торговли Армении с Турцией может вырасти до $750–800 млн в год по сравнению с $336 млн в 2024 году.