Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации соглашения с США об утилизации избыточного оружейного плутония. Документ, предусматривающий прекращение действия соглашения и всех сопутствующих протоколов, ранее был одобрен Госдумой 8 октября и Советом Федерации 22 октября.

Речь идет о договоре, заключенном в 2000 году и ратифицированном в 2011-м. Он обязывал стороны переработать по 34 тонны плутония, которые не требовались для оборонных нужд. Предполагалось, что практическая утилизация начнется в 2018 году. Однако реализация соглашения неоднократно откладывалась.

Российская сторона ранее указывала, что США изменили первоначальные условия процедуры утилизации, что, по мнению Москвы, нарушило баланс договоренностей. Денонсация означает прекращение обязательств сторон по данному соглашению.