Бывший глава Администрации президента и академик НАНА Рамиз Мехтиев, обвиняемый в попытке госпереворота, направил в Москву документ под названием «Предложения о преобразованиях в системе государственного управления».

Фотографии письма обнародовало агентство АПА.

В письме предатель Мехтиев заявляет о «глубоком кризисе в Азербайджане» и необходимости «радикальных реформ». Он утверждает, что «существующая система власти неэффективна» и предлагает изменить ее «посредством референдума». По сути, это — попытка поставить под сомнение легитимность действующей власти и втянуть страну в управленческий хаос.

Далее Мехтиев предлагает создать некий Государственный совет из 50 человек, который, по его задумке, должен контролировать законодательную, исполнительную и судебную ветви власти, а также выполнять функции Конституционного суда и Совета безопасности. Совет, как указано в письме, должен быть «выборным органом», способным «контролировать политические и социально-экономические процессы» и обладать правом вето на решения парламента и правительства.

Фактически Мехтиев описывает систему, в которой настоящая власть передаётся не народу и не избранным органам, а узкому кругу лиц под прикрытием «реформ». В письме он пишет: «Подобные изменения переведут страну из режима президентской республики в режим парламентской с эффективным механизмом контроля над властью».

Особое возмущение вызывает заключительный абзац письма, где Мехтиев утверждает, что его схема якобы позволит «проводить демократические выборы» и «улучшить международный облик страны». На деле — это попытка прикрыть собственное предательство красивыми словами.