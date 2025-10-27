Министр науки и образования Азербайджана Эмин Амруллаев заявил, что остаётся множество проблем, требующих решения в сфере образования женщин и девочек.

«Мы всё ещё в начале этого пути. Примерно половину населения составляют женщины, и исключать их — значит исключать половину системы образования. Исследования показывают, что матери с высшим образованием обладают более высокими навыками чтения и знаниями, а вероятность того, что их дети будут грамотными, также возрастает», — сказал Амруллаев на презентации стипендиальной программы имени Ханифы Меликовой-Зардаби 2025, реализуемой в рамках проекта «Поддержка образования молодых девушек».

Министр образования отметил, что по мере перехода девочек в 9–11-е классы они сталкиваются с различными ограничениями и запретами (посещать школу — ред.).