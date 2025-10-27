Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял делегацию Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) во главе с командующим Силами специального назначения бригадным генералом Мохаммедом Саидом Аль-Салми.

Приветствуя гостей, министр выразил удовлетворение их визитом в Азербайджан и отметил, что отношения между двумя странами успешно развиваются во всех сферах, включая военное сотрудничество. Генерал-полковник подчеркнул важное значение совместных учений сил специального назначения «Нерушимое партнёрство–2025», проводимых в Азербайджане для обмена опытом.

В свою очередь, бригадный генерал Аль-Салми поблагодарил за тёплый приём и гостеприимство, отметив пользу взаимных визитов и совместных тренировок для расширения сотрудничества между силами специального назначения Азербайджана и ОАЭ.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями по ряду других вопросов, представляющих взаимный интерес.

Позже делегация ОАЭ посетила воинскую часть сил специального назначения, возложила цветы к бюсту Национального лидера Гейдара Алиева и памятнику бойцам подразделения, почтила память великого лидера и павших героев.

Командующий силами специального назначения азербайджанской армии генерал-майор Алекпер Джахангиров провёл встречу со своим арабским коллегой, обсудив направления дальнейшего развития военного сотрудничества и подробно ознакомив гостей с деятельностью и уровнем боевой подготовки азербайджанских спецподразделений.

Обе стороны отметили, что совместные учения способствуют повышению профессионализма военнослужащих и подчеркнули важность продолжения подобных мероприятий.

В завершение визита глава делегации ОАЭ оставил запись в книге почётных гостей воинской части.