Президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнение в том, что российский президент Владимир Путин согласится на мирный план, предложенный «Коалицией решительных». Об этом он сообщил в интервью Axios.

По словам Зеленского, план должен быть коротким и содержать минимум деталей. «Несколько коротких пунктов. Например, план о прекращении огня. Мы решили, что будем работать над этим в течение следующей недели или десяти дней», — отметил он.

При этом украинский лидер подчеркнул свой скептицизм относительно готовности Путина принять любой предложенный мирный вариант.