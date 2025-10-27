Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что все достигнутые с Азербайджаном соглашения являются взаимовыгодными для обеих стран. Он подчеркнул, что установление мира между соседями — важный и поворотный момент для региона.

«То, что мы получили, выгодно нам, а то, что получил Азербайджан, важно для них. Это создаёт баланс интересов и стимулирует соблюдение договоренностей», — отметил Мирзоян, отвечая на вопросы о гарантиях выполнения соглашений.

Министр также подчеркнул, что привлечение третьей стороны, включая супердержаву, не является обязательным условием обеспечения соблюдения соглашений, однако отметил, что дополнительную ценность может представлять участие президента США Дональда Трампа.

Мирзоян также уделил внимание открытию участка Араздейен–Садарак, отметив, что это станет органическим шагом в рамках разблокирования транспортной и инфраструктурной сети региона.