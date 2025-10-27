Россия продолжает оставаться близким партнёром Армении, заявил в парламенте республики министр иностранных дел Арарат Мирзоян. По его словам, двусторонние экономические контакты между странами остаются интенсивными.

«Коснусь стратегических партнёров. Россия продолжает оставаться нашим близким партнёром. Также очень интенсивны наши экономические связи. Сегодня состоится заседание по вопросам Евразийского экономического союза, где у нас будет возможность обсудить это более детально», — отметил Мирзоян.