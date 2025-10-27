Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что мирные отношения между Ереваном и Баку являются установленным фактом, однако армянскому обществу предстоит привыкнуть к новой реальности.

По его словам, Армения с первых дней независимости находилась в состоянии конфликта, поэтому восприятие мира и формирование соответствующего мышления требуют времени.

«Республика Армения не знакома с тем, что означает мир. Мы десятилетиями жили в конфликтной среде. Научиться существовать в условиях мира и корректно осмысливать эту реальность — непростая задача», — отметил премьер.

Пашинян подчеркнул, что важно не только достичь мира, но и укреплять его, превращая в устойчивые институциональные механизмы. Он добавил, что Ереван продолжает работу по дипломатическим каналам с Азербайджаном, а контакты происходят на разных уровнях.

«Мир с Азербайджаном стал частью нашей повседневной повестки. Теперь наша задача — заботиться о его сохранении и развитии», — сказал он.