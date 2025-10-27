Программа ООН по окружающей среде (UNEP) представила Азербайджану предварительный проект исследования причин обмеления Каспийского моря.

Об этом заявил представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев в эфире программы «Неделя» на телеканале AzTV.

По его словам, страна обратились к UNEP с просьбой исследовать причины обмеления Каспийского моря:

«Нам представили предварительный проект. Основная причина — снижение водности рек. Здесь есть и другие факторы, такие как потепление и неравномерное распределение осадков. В качестве основной причины обмеления указывается нехватка воды, приносимой реками».