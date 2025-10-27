Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что уже 1 год и 8 месяцев ни один армянский солдат не погиб на армяно-азербайджанской границе в результате перестрелок. По его словам, такой период в истории страны ранее не наблюдался.

Пашинян также отметил, что впервые обсуждение государственного бюджета Армении проходит в условиях мира.

«Хочу еще раз подтвердить: в соответствии с Вашингтонской декларацией о мире, подписанной 8 августа 2025 года, между Арменией и Азербайджаном установлен мир», — подчеркнул премьер-министр во время представления проекта бюджета на 2026 год в Национальном собрании.