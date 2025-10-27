Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван с сегодняшнего дня готов обеспечить транзит грузов между Турцией и Азербайджаном через свою территорию.

По словам Пашиняна, на данный момент рассматривается маршрут Маргара – Ехегнадзор – Сисиан – Горис, который, как подчеркнул премьер, отвечает необходимым требованиям дорожной инфраструктуры и пропускной способности, включая КПП в Корнидзоре.

При этом он отметил, что пока Армения ограничится именно этим маршрутом, поскольку другие направления требуют дополнительной подготовки и модернизации.