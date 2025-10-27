Центр интеллектуального управления транспортом МВД опубликовал видеозаписи некоторых инцидентов с наездами на пешеходов в столице.

Как отметили в ЦИУТ, что во многих инцидентах невнимательность пешеходов стоила им жизни.

«Анализ ДТП с участием пешеходов, зафиксированных камерами в зоне действия Центра интеллектуального управления транспортом, показывает, что одной из основных причин этих дорожно-транспортных происшествий являются невнимательность и безответственность. В основном аварии фиксируются в нескольких метрах от пешеходных переходов, но за их пределами», — говорится в сообщении.

ЦИУТ снова призывает водителей и пешеходов к внимательности и ответственности.