Вооруженные силы Украины на протяжении ночи с 26 на 27 октября атаковали российскую столицу.

Минобороны России сообщает о сбитии 193 дронов: 47 – над территорией Брянской области, 42 – над территорией Калужской области, 40 – над территорией Московского региона, в том числе 34 БПЛА, летевших на Москву, 32 – над территорией Тульской области, 10 – над территорией Курской области.

Семь – над территорией Орловской области, четыре – над территорией Ростовской области, четыре – над территорией Воронежской области, два – над территорией Оренбургской области, два – над территорией Тамбовской области.

Один – над территорией Белгородской области, один – над территорией Липецкой области и один – над территорией Самарской области.

Сообщается, что дрон ВСУ атаковал микроавтобус в Брянской области, водитель погиб, ещё 5 человек ранены.