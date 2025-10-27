Лидер Украины Владимир Зеленский сказал, что с выпуском украинских ракет «Фламинго» была проблема, но госзаказ все же будет выполнен. Об этом он заявил в телефонном разговоре с ведущей «ТСН Тиждень» Аллой Мазур.

«Была технологическая проблема на производстве «Фламинго». Есть задержка с финансированием от партнеров, которую решают», — отметил лидер государства.

Впрочем, по его словам, госзаказ будет полностью выполнен до конца года. Зеленский заверил, что государство нашло собственные ресурсы, чтобы оплатить. Поэтому Украина будет иметь определенное количество ракет, которое не разглашают.

«Мало того, все довольны, что те ракеты, которые уже полетели, сработали», — привела слова президента Алла Мазур.