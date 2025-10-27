Мобильное приложение ChatGPT впервые столкнулось с замедлением темпов роста. Об этом сообщает Gadgets Now со ссылкой на данные аналитической фирмы Apptopia.

Согласно отчету, прирост глобальных загрузок ChatGPT снижается с апреля, и в октябре прогнозируется падение на 8,1%. Несмотря на миллионы ежедневных установок, аналитики считают, что приложение может приближаться к пику своей экспансии.

Отчет Apptopia также показал, что количество ежедневно активных пользователей (DAU) стабилизировалось, что указывает на насыщение аудитории. Среди причин — рост конкуренции и изменения в модели ИИ, повлиявшие на пользовательский опыт.

Особенно заметно снижение вовлеченности в США: среднее время, проведённое пользователем в приложении, упало на 22,5% с июля; число сессий на одного пользователя — на 20,7%.

Аналитики связывают это с ростом конкурирующих платформ, включая Google Gemini, который резко усилил позиции после выхода модели Gemini Nano Banana. Однако специалисты подчеркивают, что спад ChatGPT начался еще до этого скачка.

Тем не менее, основная аудитория ChatGPT остаётся стабильной — пользователи реже удаляют приложение после первых экспериментов, что говорит об укреплении лояльной базы.

Эксперты считают, что в ближайшие месяцы ChatGPT предстоит найти новые пути удержания и роста в условиях быстро меняющегося рынка искусственного интеллекта.