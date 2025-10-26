Корпорация Apple вошла в число крупнейших технологических компаний, которые профинансируют строительство нового бального зала площадью более 8000 квадратных метров для президента США Дональда Трампа.

Строительные работы уже начались, сообщает CNN. В рамках проекта было снесено восточное крыло Белого дома, чтобы освободить место для нового объекта.

По словам Трампа, стоимость проекта составит $350 млн, и он будет реализован исключительно за счет частных пожертвований. Ранее президент упоминал сумму в $150 млн, но, по его словам, масштаб и архитектура зала были расширены.

Помимо Apple, участие в финансировании приняли Amazon, Google, Meta, Microsoft и HP. Размер конкретных взносов компаний не раскрывается, однако источники CNN утверждают, что Apple стала одним из крупнейших инвесторов проекта.