На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии в селе Юхары Кархун Евлахского района, где требовалась помощь спасателей.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, на место происшествия были оперативно направлены сотрудники Аранского регионального центра.

В ходе оценки ситуации выяснилось, что столкнулись два грузовых автомобиля — «Mercedes» и «КамАЗ». В результате аварии два человека оказались зажаты в кабине одного из транспортных средств.

После проведения спасательных работ тела двух погибших были извлечены и переданы соответствующим службам.