Мэру города Гюмри Вардану Гукасяну, который ранее был арестован по обвинению во взяточничестве, предъявлено новое обвинение, сообщает News.am со ссылкой на заявление его защиты.

Согласно информации, уголовное преследование возбуждено из-за высказываний Гукасяна, касающихся вступления Армении в союз с другими странами. Эти слова были квалифицированы как публичный призыв к отказу от суверенитета Республики Армения (ч. 2 ст. 422 УК).

Сторона защиты категорически отвергает обвинения, называя их политически мотивированными и не связанными с указанной статьей.

Напомним, что в сентябре Гукасян публично заявил, что Армения должна образовать союз с Россией, сохранив при этом собственные институты власти.